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今日 08:43 國際財經

摩通CEO接受緊急心臟手術後 正復元

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美國最大銀行摩根大通公布，行政總裁(CEO)戴蒙(Jamie Dimon)已經成功完成緊急的心臟手術，並且處於康復階段。

美國媒體報道，摩通向全體僱員發出電郵，表示戴蒙在當地時間周四早上出現急性心血管動脈撕裂(aortic dissection)，須進行緊急心臟手術以修補撕裂。根據報道，他的手術很成功，情況也良好，並且處於康復階段。

消息曝光後，摩通在市後時段跌1.5%。

摩通表示，在戴蒙靜養期間，兩名聯席總裁Daniel Pinto與Gordon Smith將負責銀行日常運作。

 

 

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