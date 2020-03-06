美國最大銀行摩根大通公布，行政總裁(CEO)戴蒙(Jamie Dimon)已經成功完成緊急的心臟手術，並且處於康復階段。
美國媒體報道，摩通向全體僱員發出電郵，表示戴蒙在當地時間周四早上出現急性心血管動脈撕裂(aortic dissection)，須進行緊急心臟手術以修補撕裂。根據報道，他的手術很成功，情況也良好，並且處於康復階段。
消息曝光後，摩通在市後時段跌1.5%。
摩通表示，在戴蒙靜養期間，兩名聯席總裁Daniel Pinto與Gordon Smith將負責銀行日常運作。
今日 08:43 國際財經
美國最大銀行摩根大通公布，行政總裁(CEO)戴蒙(Jamie Dimon)已經成功完成緊急的心臟手術，並且處於康復階段。
美國媒體報道，摩通向全體僱員發出電郵，表示戴蒙在當地時間周四早上出現急性心血管動脈撕裂(aortic dissection)，須進行緊急心臟手術以修補撕裂。根據報道，他的手術很成功，情況也良好，並且處於康復階段。
消息曝光後，摩通在市後時段跌1.5%。
摩通表示，在戴蒙靜養期間，兩名聯席總裁Daniel Pinto與Gordon Smith將負責銀行日常運作。
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