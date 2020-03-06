國際財經

達拉斯聯儲銀行總裁卡普蘭(Rob Kaplan)認為，儘管面對新冠肺炎疫情衝擊，但美國經濟應該可避免陷入衰退。

他接受外電訪問時又表示，預期疫情衝擊可能歷時3至5個月。

今年是聯邦公開市場委員會(FOMC)投票委員的他，沒有直接回應關於3月17至18日FOMC會議時會否支持再減息，表示屆時會有決定。期貨交易數據顯示，交易商預期FOMC屆時將再減息半厘的可能性是94%。

卡普蘭覺得，美國股市在FOMC突然減息半厘的做法上忽視行動背後的要點，那便是要確保美國經濟可以從疫情衝擊下復元。



