國際財經

美國的肺炎疫情惡化，加州宣布進入緊急狀態，全國確診病例累積已增加至197宗，死亡12人，消息震動金融市場，美股道指大幅低開逾400點，曾瀉1147點或4.23%，短暫失守26000點關，低見25943點，扭轉周三高收1173點的升勢，並且連續幾天高低波幅超過4%。歐股亦下挫，日圓和金價避險需求大增，10年期美債孳息跌穿0.9厘水平，再創歷史新低。

全美確診病例增至197宗

道指收市仍挫969點或3.58%，報26121點；波音、摩根大通和高盛股價分別跌約8%、5%和4.77%，聯合技術(United Technologies)插水9%，為表現最差的道指成分股；標指和納指分別曾挫4.16%和3.77%，收市跌幅略收窄至3.39%及3.10%，報3023點及8738點。

歐洲股市一度挫逾2%，英法德三大股市分別低收1.62%、1.9%及1.51%。亞股則造好，因國際貨幣基金組織(IMF)周三宣布，即時向低收入及新興市場國家撥款500億美元抗疫，帶動MSCI亞太指數(不計日本)升1.26%，日股漲1.09%。

疫情擴散加深投資者憂慮，金價和日圓等避險資產受追捧。紐約期金收市升1.5%，報每盎斯1668美元。美市尾段日圓兌美元升1.38%，報106.05日圓；美元相對受壓，兌歐羅跌0.92%，報1.1238美元。

油價反覆下滑，紐約期油收市跌1.9%，每桶報45.9美元；布蘭特期油下挫2.2%，每桶收報49.99美元，2017年7月以來首次失守50美元。石油出口國組織(OPEC)周四同意在第二季每天再減產150萬桶，以支持受疫情打擊的油價，但條件是俄羅斯和其他產油國一起行動；俄羅斯等非油組國家尚未表態。

布油挫穿50美元大關

數據方面，美國首次申領失業救濟人數在截至2月29日的一周減3000人，報21.6萬人，略高於預期的21.5萬，反映勞工市場仍穩健，尚未受疫情衝擊。

聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德(James Bullard)周三在彭博訪問中表示儲局的政策適當，同時淡化3月17日至18日公開市場委員會議息時進一步減息的機會，指出就目前數據看來，利率政策已調整到正確位置。

不過，最新《褐皮書》揭示新冠肺炎疫情開始對美國經濟產生負面影響。報告透露，今年截至2月24日為止，美國12個聯儲地區的經濟溫和增長，惟有跡象顯示旅遊業受到疫情的負面影響，製造業雖然也在擴張，但部分供應鏈因疫情而受阻，且多個地區稱生產商擔心未來數周衝擊將更大。