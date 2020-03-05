國際財經

美國過去24小時新增確診20宗新冠肺炎病例，累計感染人數增加至149人，至少11人死；意大利過去一日再多41人不治，至今有148人死亡，消息加劇華爾街投資者對疫情蔓延的擔憂，資金由股市流向避險資產，10年期美國債息再創歷史新低，美股尾段跌幅擴大至超過1100點或逾4%，失守26000點關。

截至本港時間凌晨約4時13分，道指報25994點，跌1096點或4.05%；稍早時盤中低見25983點，下挫1147點。標普500指數報3006點，跌123點或3.93%；納指報8700點，跌317點或3.52%。聯合技術(United Technologies)成為表現最差的道指成分股，現時股價下滑8.44%；波音都回落7.69%。摩根大通和高盛分別倒退5.34%和5.12%。思科、IBM和蘋果分別回吐4.88%、4%和3.13%。

波音和蘋果股價受壓

標普公司預計，新冠病毒對全球宏觀經濟的影響，將令今年全球GDP預期3.3%的增長率減少50個基點，對中國GDP的預期將大幅下調。

歐洲央行正在詢問商業銀行，一旦直接受到疫情影響，是否有能力保持正常運作。歐洲央行一位發言人說，其監督部門周三向接受其監管的銀行致函，詢問人員安排計劃和IT基建的抵禦能力。重點是疫情對運營的影響，而非對業績的影響。

美國至少確診149宗病例

歐洲各地的銀行都在採取預警措施，確保能夠保持正常運作。總部在歐洲重災區意大利的裕信銀行鼓勵員工在家工作，禁止一切非必要出差。

新型冠狀病毒疫情方面，美國加州出現首名新型肺炎患者死亡病例，是華盛頓州以外的首宗死亡病例，當地進入緊急狀態。美國目前至少有149人確診新冠肺炎，增加到最少11人死亡，當中10人來自華盛頓州。

10年期美債息跌穿0.9厘水平

資金流入國庫券市場，推升債券價格，孳息率相應下滑，10年期美國債息跌穿0.9厘水平，低見0.898厘，跌幅為16.4個基點。

美元受壓，ICE美滙指數回落0.5%，最新報96.85。避險貨幣日圓急升，每美元回落至106.35日圓，下滑1.1%。歐羅抽高0.61%，兌1.1204美元；英鎊都升0.55%，報1.2944美元。

紐約期金急升1.5%，收市衝上每盎斯1668美元。

紐約期油下滑1.9%，每桶收報45.9美元；倫敦布蘭特期油都回落2.2%，報49.99美元。