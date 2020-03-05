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油組提議額外減產150萬桶 等待俄表態

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石油出口國組織(OPEC)周四開會後宣布，支持今年第二季額外每日減產150萬桶的提議，冀有助穩定受新冠肺炎疫情損害的石油需求市場，但須等待俄羅斯及其他盟友首肯後方能落實。

俄羅斯、哈薩克斯坦等國家於2016年與OPEC達成減產協議，這些國家並未同意油組的減產提議。OPEC與盟友(合稱OPEC+)將於周五開會，預料討論有關減產提議。

OPEC周四發表聲明，表示成員國部長開會後，認為應該進一步減產，以應對油價下滑情況，因此支持參與減產協議的各成員國進一步共同減產150萬桶，其中，非OPEC產油國承擔50萬桶。有關措施屬於暫時性，只持續至六月底。另外，原先三月底到期的減產210萬桶協議，則延長至今年年底。

如果最新減產提議得到落實，OPEC減產幅度將達到360萬桶，為2008年金融海嘯以來最大規模的減產行動。

OPEC+去年底同意暫時每日減產210萬桶，直至三月底。其後新冠肺炎疫情爆發，原油需求預料因經濟放緩而下滑。以沙地阿拉伯為首的OPEC，過去數周一直未能俄羅斯同意上述減產提議。據悉，沙地阿拉伯已經把日產量降低10%，至低於配額水平。俄羅斯也減少日產量。

阿聯酋能源部長Suhail al-Mazroui出席會議時表示，OPEC不可能單獨承擔減產。

俄羅斯仍未表態，財長Anton Siluanov表示，已經為沒法與OPEC達成協議做好準備。哈薩克斯坦能源部長Nurlan Nogayev指出，討論重點應該集中在延長三月到期的減產安排至六月。

市場人士Gary Ross稱，最壞情況是減產協議破裂，沙地全面恢復產油能力，油價將顯著下挫，低見25至30美元水平，勢必為俄羅斯與OPEC成員帶來重大財政衝擊。他認為，俄羅斯別無選擇，只能同意減產應對疫情帶來的壓力。

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