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惠普拒絕施樂收購建議 指作價太低

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美國個人電腦製造商惠普(HP)宣布，拒絕辦公室文儀供應商施樂(Xerox)提出的收購建議，因為低估了惠普的價值。惠普促請股東不要接納有關建議。

施樂周一正式提出敵意收購建議，每股作價24美元，當中包含18.4美元現金與0.149股施樂。以周三收市價計，協議價值為340億美元(2652億美元)。協議有效日期至4月21日。

惠普認為，收購建議低估惠普的價值，一旦收購成功，施樂股東可獲得益處，有助施樂擺脫自身收入下滑的困境。

施樂拒評惠普的聲明。

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