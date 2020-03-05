國際財經

美國過去24小時新增確診20宗新冠肺炎病例，累計感染人數增加至149人，加劇華爾街投資者對疫情蔓延的擔憂，資金由股市流向避險資產，10年期美國債息再創歷史新低，美股中段跌幅擴大至接近1000點。

截至本港時間凌晨約1時49分，道指報26164點，跌926點或3.42%；稍早時盤中低見26106點，跌幅達到984點。

標普500指數報3025點，跌104點或3.34%；納指報8756點，跌261點或2.90%。聯合技術(United Technologies)成為表現最差的道指成分股，現時股價下滑7.01%；波音都回落6.28%。摩根大通和高盛分別倒退4.99%和4.21%。思科、IBM和蘋果分別回吐3.89%、3.32%和2.63%。

波音和蘋果股價受壓

標普公司預計，新冠病毒對全球宏觀經濟的影響，將令今年全球GDP預期3.3%的增長率減少50個基點，對中國GDP的預期將大幅下調。

歐洲央行正在詢問商業銀行，一旦直接受到疫情影響，是否有能力保持正常運作。歐洲央行一位發言人說，其監督部門周三向接受其監管的銀行致函，詢問人員安排計劃和IT基建的抵禦能力。重點是疫情對運營的影響，而非對業績的影響。

美國至少確診149宗病例

歐洲各地的銀行都在採取預警措施，確保能夠保持正常運作。總部在歐洲重災區意大利的裕信銀行鼓勵員工在家工作，禁止一切非必要出差。

新型冠狀病毒疫情方面，美國加州出現首名新型肺炎患者死亡病例，是華盛頓州以外的首宗死亡病例，當地進入緊急狀態。美國目前至少有149人確診新冠肺炎，增加到最少11人死亡，當中10人來自華盛頓州。

美元受壓，ICE美滙指數回落0.53%，最新報96.82。避險貨幣日圓急升，每美元回落至106.28日圓，下滑1.16%。歐羅抽高0.65%，兌1.1208美元；英鎊都升0.52%，報1.2940美元。

紐約期金急升1.52%，衝上每盎斯1667.9美元。

紐約期油下滑1.07%，每桶報46.28美元；倫敦布蘭特期油都回落1.35%，報50.44美元。