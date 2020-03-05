熱門：

今日 01:56 國際財經

憂美國疫情惡化 道指瀉近1000點

放大圖片

美國過去24小時新增確診20宗新冠肺炎病例，累計感染人數增加至149人，加劇華爾街投資者對疫情蔓延的擔憂，資金由股市流向避險資產，10年期美國債息再創歷史新低，美股中段跌幅擴大至接近1000點。

截至本港時間凌晨約1時49分，道指報26164點，跌926點或3.42%；稍早時盤中低見26106點，跌幅達到984點。
標普500指數報3025點，跌104點或3.34%；納指報8756點，跌261點或2.90%。聯合技術(United Technologies)成為表現最差的道指成分股，現時股價下滑7.01%；波音都回落6.28%。摩根大通和高盛分別倒退4.99%和4.21%。思科、IBM和蘋果分別回吐3.89%、3.32%和2.63%。

波音和蘋果股價受壓

標普公司預計，新冠病毒對全球宏觀經濟的影響，將令今年全球GDP預期3.3%的增長率減少50個基點，對中國GDP的預期將大幅下調。

歐洲央行正在詢問商業銀行，一旦直接受到疫情影響，是否有能力保持正常運作。歐洲央行一位發言人說，其監督部門周三向接受其監管的銀行致函，詢問人員安排計劃和IT基建的抵禦能力。重點是疫情對運營的影響，而非對業績的影響。

美國至少確診149宗病例

歐洲各地的銀行都在採取預警措施，確保能夠保持正常運作。總部在歐洲重災區意大利的裕信銀行鼓勵員工在家工作，禁止一切非必要出差。

新型冠狀病毒疫情方面，美國加州出現首名新型肺炎患者死亡病例，是華盛頓州以外的首宗死亡病例，當地進入緊急狀態。美國目前至少有149人確診新冠肺炎，增加到最少11人死亡，當中10人來自華盛頓州。

美元受壓，ICE美滙指數回落0.53%，最新報96.82。避險貨幣日圓急升，每美元回落至106.28日圓，下滑1.16%。歐羅抽高0.65%，兌1.1208美元；英鎊都升0.52%，報1.2940美元。

紐約期金急升1.52%，衝上每盎斯1667.9美元。

紐約期油下滑1.07%，每桶報46.28美元；倫敦布蘭特期油都回落1.35%，報50.44美元。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

    You are currently at: www.hkej.com
    Skip This Ads