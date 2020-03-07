即巿股評 港股直擊 國際財經

在七大工業國(G7)於周二(3日)表明無協調減息行動後，美國搶閘緊急削息半厘，加拿大央行在翌日也跟隨下調指標利率0.5厘，市場估計本月稍後議息的歐洲央行、英倫銀行和日本央行等均有機會「放水」，以應對新冠肺炎疫情的衝擊。

各國央行有望繼2008年金融海嘯爆發後再度「大開水喉」，投資氣氛略見好轉，周三(4日)美股勁彈逾千點，環球「風險胃納指數」(RORO Index)亦從上月底歷來低位回升，代表資金湧向避險資產的趨勢開始緩和。

市場最關注的美國10年期國庫債券孳息也扭轉跌勢，重上1厘關口。值得留意的是，約一個月間，10年期債息自2月初起由1.6厘急滑至紀錄低位0.919厘，或顯示投資者對疫情反應過敏。

受惠避險資金早前蜂擁流入債市，彭博巴克萊美國長年期國債指數(Bloomberg Barclays US Treasury Index，下簡稱長債指數)近日破頂，按年升幅更一度達33%。美國長債價格勁飆(即債息暴跌)的情況並不常見，長債指數在2000年迄今5000多個交易日中，按年漲幅三成以上共81次，佔總交易日僅1.6%，且大部分皆集中於2012年1月至7月期間，當時正值歐洲爆發債券危機，投資者遂「捨歐取美」。

天下沒有只升不跌的資產，根據往績，長債指數急揚後，短期內便會迎來一段較顯著的回調。附【圖】所見，若把指數按年漲幅超過25%作分界，過去20年間大致可歸納為5個時期（不包括今次），分別始自2003年5月、2008年12月、2011年11月、2015年1月、2019年8月，以長債指數按年升幅首次攀越25%起計算，於100個交易日後俱錄得跌幅，而平均值和中位數為5.32%及5.16%。

更關鍵的是，標普500指數在上述5次統計期間，除了2008年那一趟金融海嘯餘震未了、百日之後依然輕微下挫2.27%，其他4次全部向好，漲幅平均值與中位數分別達8.31%和12.87%。箇中原因，相信是長債指數明顯調整時，意味投資者傾向重投風險資產，為股市帶來相當進賬。這次長債指數於2月24日按年升幅突破25%，100個交易日後約為9月中旬。

換句話說，以長債數據分析，美股中線前景不宜睇得太淡。從技術角度看，即使新冠肺炎真的如「鱷王」、對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人達里奧所言「百年一遇」，標指畢竟已由高位下滑逾15%，的確具備回升條件。

當然，股市反彈質素仍待觀察，全球疫情迄今尚未受控，若第三波爆發，對供應鏈的打擊勢較預期更傷，股市難免繼續尋底。若無出現上述惡劣情況，在央媽力挺下，中線應暫可紓緩股市再大跌壓力，按前述統計表現，目前才積極造淡風險反而不輕。

信報投資研究部

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