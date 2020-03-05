國際財經 即巿股評

上周由於新型冠狀病毒疫情於全球多國進一步爆發，大量資金湧入黃金和美元等避險資產，美元/加元受到美元強勢帶動，一度於上周五(2月28日)漲至1.3462，刷新去年6月以來的近9個月新高。不過，當日晚上美國聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)釋出鴿派訊號，令市場預計聯儲局本月議息會議上減息半厘的幾率高達百分百；而且同日公布的加拿大12月國內生產總值(GDP)按月上升1.9%，高於市埸預期。在雙重負面因素拖累下，美元/加元由升轉跌並回吐逾150點。

事實上，全球央行於近期均暗示未來有減息意向。本周二(3月3日)澳洲儲備銀行率先減息四分一厘，當晚聯儲局則突然宣布緊急降息半厘，而加拿大央行亦於昨晚(3月4日)宣布下調基準利率50基點至1.25%，為2015年7月以來首次降息，並超出市埸預期只減息25基點。另外，加拿大央行表示如有必要，將做好進一步調整貨幣政策的準備。美元/加元其後短線大漲近百點至1.3428，目前滙價於1.3400附近波動。

值得留意的是，美國將於周五(3月6日)21:30公布2月非農就業人口數據，加拿大亦會於同樣時間公布其2月就業人口變動，屆時或會對美元/加元走勢構成影響。

技術分析方面， 美元/加元自年初以來展開大型升浪，其後雖於2月10日升至2個月新高1.3326後出現短期調整，但目前已重拾升軌，更於2月28日一度飆升至近9個月高位1.3462。美元/加元似乎已於日線圖形成上升旗形，短期內只要企穩1.3350之上維持此形態有效，後市或有機會進一步突破1.3460，甚至升至1.3550水平(上升旗形的量度升幅)。

交易策略方面，我們根據2月24日策略於1.3340建立的美元/加元沽盤(下望1.3180，升穿1.3360止損)已於1.3360平倉，虧損20點。短期內待美元/加元回升至1.3530-1.3550區域沽出，下望1.3360，升穿1.3580止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供