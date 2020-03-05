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今日 18:32 國際財經

道期挫近400點 歐股中段跌逾1%

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市場雖然憧憬聯儲局本月再減息，以及英日歐等央行追隨，但全球疫情擴散的陰霾未除，歐洲股市中段跌逾1%，道期挫近400點。

截至本港時間傍晚6時28分，道指期貨暫報26572點，跌393點。英國富時100指數報6721點，跌93點或1.38%；德國DAX指數報12001點，跌126點或1.05%；法國CAC 40指數報5399點，跌65點或1.19%；意大利富時MIB指數報21669點，跌278點或1.27%。

美國聯儲局周二突然減息半厘，以應對新冠肺炎疫情對經濟可能出現的衝擊。市場預期，英日歐等主要國家央行未來幾周議息時將跟隨，會通過減息或購買資產向市場提供資金，支持經濟；同時憧憬聯儲局本月再進一步減息。

新型冠狀病毒疫情方面，美國加州出現首名新型肺炎患者死亡病例，是華盛頓州以外的首宗死亡病，當地進入緊急狀態。該國目前有超過130人確診新型肺炎，增至11人死亡，當中10人來自華盛頓州。

意大利再多28人因新型冠狀病毒疫情死亡，總數增至107人，全國近3090人確診，是中國以外死亡人數最多的國家。南韓累計確診個案增至6088宗病例，40人死亡。伊朗至今有92人感染病毒死亡，確診個案接近3000宗。

美國聯儲局發表俗稱「褐皮書」的地區經濟報告指出，新冠肺炎疫情對美國經濟構成負面影響，旅遊業及製造業供應鏈受到的干擾最明顯。

油價回落，紐約原油期貨現時每桶報46.71美元，跌0.07美元或0.15%；倫敦布蘭特期油報51.04美元，跌0.09美元或0.18%。

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