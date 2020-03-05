國際財經

美國聯儲局突然減息半厘後，市場憧憬當局本月再減息，以及英日歐等更多主要國家央行將追隨，投資氣氛受到鼓舞，但仍對疫情發展抱持戒心，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午4時34分，英國富時100指數報6812點，跌2點或0.04%；德國DAX指數報12162點，升35點或0.29%；法國CAC 40指數報5478點，升13點或0.25%；意大利富時MIB指數報21968點，升22點或0.1%。

道指期貨暫報26667點，跌298點。

美國聯儲局周二突然減息半厘，以應對新冠肺炎疫情對經濟可能出現的衝擊。市場預期，英日歐等主要國家央行未來幾周議息時，將跟隨儲局下調利率，通過減息或購買資產向市場提供資金，支持經濟；同時憧憬儲局本月再進一步減息。

新型冠狀病毒疫情方面，美國加州出現首名新型肺炎患者死亡病例，是華盛頓州以外的首宗死亡病，當地進入緊急狀態。該國目前有超過130人確診新型肺炎，增至11人死亡，當中10人來自華盛頓州。

在歐洲，意大利的新型冠狀病毒疫情再多28人死亡，總數增至107人，全國近3090人確診，是中國以外死亡人數最多的國家。西班牙至今有219宗確診個案，其中首都馬德里有76人染病，全國有2宗死亡病例；英國周三再確診36宗，是至今單日最多，總數增至87宗。

至於疫情嚴峻的中東伊朗，至今有92人感染病毒死亡，確診個案接近3000宗。總統魯哈尼在內閣會議中警告，疫情已經蔓延幾乎所有省份，但政府有信心戰勝新型肺炎。

美國聯儲局發表俗稱「褐皮書」的地區經濟報告指出，新冠肺炎疫情對美國經濟構成負面影響，旅遊業及製造業供應鏈，受到的干擾最明顯。國際貨幣基金組織(IMF)總幹事格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)亦表示，過去一周的疫情出現明顯變化，對經濟的打擊也較預期嚴重，料全球經濟今年增長將顯著低於去年的2.9%。

美國政局方面，美國民主黨總統初選關鍵戰「超級星期二」周二上演，參選人前副總統拜登(Joe Biden)聲勢從谷底反彈，橫掃南部及中西部州，拿下10個州份；其勁敵參眾兩院議員桑德斯(Bernie Sanders)則摘下西部州份，在4個州份勝出，包括視為「大獎」的加州，形成兩人單打獨鬥的局面。至於輸家彭博其後決定退選，並支持拜登。

油價向好，因美國原油庫存增幅低於預期帶來提振，但圍繞主要產油國減產的不確定性遏制升幅。紐約原油期貨現時每桶報46.87美元，升0.09美元或0.19%；倫敦布蘭特期油報51.28美元，升0.15美元或0.29%。