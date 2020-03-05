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今日 15:39 國際財經

達里奧:新冠疫情百年一遇 籲做最壞打算

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新型冠狀病毒疫情進一步肆虐全球，最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人達里奧(Ray Dalio)認為，新冠病毒是一個獨特的事件，會壓垮那些不做最壞打算的投資者。

達里奧發表評論，談及對新冠病毒疫情本身、其經濟影響和市場反應的看法。他形容，這是一個100年才發生一次的災難性事件，稱自己不願意押注於陷入不確定性的事件，並傾向遠離不確定的風險。

他認為，投資者應該防範今次疫情升級到類似1918年那場大流感的水平，而那些低估事態發展的人，可能會因此遭受損失。

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