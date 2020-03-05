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今日 09:52 國際財經

疫情重擊航空業 空巴傳考慮減產A330

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外電引述知情人士報道，空中巴士(Airbus)考慮削減A330neo飛機產量，主因是飛機的最大客戶稱因新型冠狀病毒肺炎疫情導致外遊銳減，不得不延遲收貨。

知情人士稱，空中巴士正評估生產計劃，最快在本月作決定。而在上月公布的公告，亞航表示將推遲接收新的A330neos。

空巴行政總裁福里(Guillaume Faury)日前對法國參議員稱，預計長途航線將經歷更艱難的一年。

減產顯示外遊放緩對航空工業的影響來勢迅速及凶猛。在核心疫區的中國，航班減少多達80%，並迫使政府接管海航集團。

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