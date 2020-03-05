即巿股評 港股直擊 國際財經

美國聯儲局周二(3日)緊急減息0.5厘，由於突如其來，美股三大指數先抽高，之後急挫，10年期國債孳息率刷新紀錄低位，可見市場風險胃納仍在收縮。金價則再展強勢，反映其避險資產角色穩若泰山，隨着環球減息潮方興未艾，金價有望反覆向上。

新冠肺炎疫情蔓延，全球經濟衰退憂慮持續升溫，澳洲央行周二先發制人減息0.25厘，即使利率已降至0.5厘歷來最低，仍表明有機會進一步下調；馬來西亞央行不甘後人減0.25厘，至2.5厘。G7財長及央行行長當晚會議後只承諾動用所有合適政策工具應對疫情，並沒有提及具體措施或協調減息。

果真毫無協調！主席鮑威爾於G7後未幾召開聯儲局緊急會議，決定即時減息0.5厘，聯邦基金利率目標區間從1.5厘至1.75厘，下降到1厘至1.25厘，局方既不等待兩星期後的常規議息會議才下調利率，且減幅比澳洲和馬來西亞大，反而令投資者擔心聯儲局的「異常」舉動代表疫情對美國經濟影響可能超乎預期，美股稍彈便倒插，道指、標普500指數及納指最終重挫近3%。

美國總統特朗普上任後多番催促鮑威爾減息均不得要領，聯儲局今次迅速「聽命」，惟特朗普或許因為股市反高潮回落，尚未「收貨」，指斥他須跟上其他國家步伐，以免美國處於不利位置，意味要求加碼減息。若新冠肺炎疫情繼續惡化，估計局方很快又會順從總統要求！

值得留意的是，靠緊急減息刺激股市，其實成效不彰。聯儲局對上7次在常規議息會議以外下調利率，其中兩次分別是因應1998年10月對沖基金Long-Term Capital Management爆煲與2001年9月「911」恐襲，標指之後6個月分別錄得25.9%和12.2%的升幅；其餘5次即科網股泡沫爆破後的2001年1月和4月，以及金融海嘯前後的2007年8月、2008年1月與10月，減息半年後指數反而下挫4%至16.2%不等。

因此，聯儲局這次行動中線能否為股市「沖喜」確有疑問，促使「無風險」資產美國10年期債更受追捧，孳息率首度失守1厘，至於金價則在50天線找到支持顯著回升。附【圖】所見，美國10年期債息與金價呈反向走勢，兩者表現正是利率尚有下行空間的明證。

金價緊接創7年新高後，上周五(2月28日)忽然一度瀉近5%，市場曾懷疑黃金強勢會否就此告終，隨後在Risk Off氣氛瀰漫下，金價本周二重越1600美元。全球經濟前景充滿不確定性，新冠肺炎擴散主導短期情緒，央媽爭相放水，較長時間維持低息應暫難逆轉，黃金的「零息優勢」將更明顯，其「抗疫」功能可繼續擔當安全資產的角色。金價若能企穩1600美元之上，預料有力再上層樓，挑戰1700美元。

信報投資研究部

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