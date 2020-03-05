國際財經

石油出口國組織與盟友(合稱OPEC+)在額外減產問題上存在分歧，抵消美國上周原油庫存升幅少於預期的正面因素，國際油價周三受壓。

紐約4月期油收市跌40美仙或0.9%，每桶報46.78美元。該款期油盤中最高見48.41美元。倫敦布蘭特5月期油收市跌73美仙或1.4%，每桶報51.13美元。

較早時，美國能源資訊局(EIA)公布，上周原油庫存增加78.5萬桶，較預期的增加350萬桶少；汽油與精煉油庫存分別減少430萬桶與400萬桶，市場預期分別減少280萬桶與240萬桶。

ClipperData商品研究主管Matt Smith表示，儘管進口減少、出口增加，美國原油庫存仍錄得連續第六周上揚，但石油產品庫存顯著減少，紓緩市場對原油庫存上升的憂慮。

EIA報告又顯示，美國本土每日產量升至1310萬桶的紀錄新高。Sevens Report Research共同編輯Tyler Richey表示，消息對油價不利。

另外，OPEC+聯席部長級監察委員會(JMMC)周三開會，未有就減產問題達成共識。市場對於OPEC+達成額外減產協議的憂慮升溫，加深了油價下行壓力。

外電報道，俄羅斯只同意1月開始減產210萬桶，直至3月底，並可延長至6月底，但未同意沙地阿拉伯提出額外減產最多150萬桶，以及將整體減產協議延長至今年底。

Velandera Energy財務總監Manish Raj認為，市場希望OPEC+至少額外減產100萬桶，以應對疫情衝擊，如果俄羅斯最終不同意額外減產，勢必打擊油價。他又指出，中國工廠開始復產，市面交通好轉，有利油價穩定。