國際財經

美國前副總統拜登在民主黨的「超級星期二」初選中取得重要勝利，在14個州之中贏得9個，包括得克薩斯州。由於對手桑德斯的醫療政策不利醫療公司，拜登有望代表民主黨競逐總統，刺激醫療股大漲，加上投資者趁低吸納，推動美股走出周二聯儲局突然減息之後的頹勢，道指與標指周三都急升超過4%，道指最多飆1184點，收復27000關，納指都站上9000關。

道指高開466點後，中段及尾段進一步發力，收市升1173點或4.53%，報27090點。標指升4.22%，收報3130點。納指攀高3.85%，收報9018點。醫療保險股UnitedHealth股價大漲10.72%，為表現最強的道指成分股，美國運通抽高7.12%，Visa都進賬4.61%。科技股表現不俗，英特爾反彈4.84%，蘋果上揚4.64%。今年以來，納指累計轉升0.5%，道指與標指分別仍下滑5.1%和3.1%。

歐股周三上揚，英法德三大股市升幅介乎1.19%至1.45%。大部分亞股造好，MSCI亞太指數(不計日本)升0.43%，日股微升0.08%。

10年期美債息重上1厘

聯儲局緊急減息，引起投資者對經濟前景急劇惡化的憂慮，美國10年期債息有史以來首次跌穿1厘，不過周三尾段重上1厘，報1.1132厘。三菱日聯旗下聯合銀行(Union Bank)首席經濟師稱，聯儲局不但緊急減息，而且幅度大於正常水平，令人覺得儲局像上周的股市投資者一樣進入恐慌。

市場預期，英日歐等主要國家央行未來幾周議息時，將跟隨儲局下調利率，通過減息或購買資產，向市場提供資金，支持經濟。

美元反彈，兌歐羅從周二所見的1.1213美元兩個月低位，回升至1.1135美元；兌日圓也由5個月低位的106.85日圓反彈，報107.5日圓。美滙指數升0.24%，報97.39。紐約期金周二受減息刺激而急升3.49%，周三反覆回軟，收市報每盎斯1643美元，跌0.09%。

市場憧憬油組減產，推動紐約期油早段升2.6%，但沙地阿拉伯據報未能說服俄羅斯減產，收市倒跌0.9%，報46.78美元；布蘭特期油也跌1.4%，每桶收報51.13美元。石油出口國組織(OPEC)與非油組國的聯合技術小組周二建議OPEC+擴大減產，今年第二季每日減產100萬桶。

數據方面，ADP最新報告顯示，美國私營企業在2月增加了18.3萬個職位，高於市場預期的15.5萬個。有分析指疫情影響尚未反映到經濟數據上。