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今日 03:25 國際財經

聯儲局褐皮書:疫情對美國經濟構成負面影響

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美國聯邦儲備局周三發表俗稱「褐皮書」的地區經濟報告，明確指出新冠肺炎疫情對美國經濟構成負面影響，旅行和旅遊業以及製造業供應鏈，受到的干擾最明顯。

褐皮書表示，整體而言，疫情開始為美國經濟帶來不利影響，商界擔心未來數周，製造業供應鏈將受疫情干擾。此外，總統選舉也對經濟構成風險。

報告稱，即使沒有疫情，美國經濟今年初以來也已呈現放緩，聯儲局轄區內的整體經濟活動以「輕微至溫和」的步伐擴張，其中聖路易斯和堪薩斯城陷入停滯。

基於疫情影響經濟增長，聯儲局周二緊急減息半厘，冀刺激經濟保持增長。

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