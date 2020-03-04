國際財經

美國聯儲局上日減息半厘，加拿大央行跟隨減息半厘，投資者憧憬英國和歐州央行及更多國家跟隨減息，加上美國民主黨「超級星期二」初選結束，前副總統拜登選情暫轉為領先，都帶動美股造好，道指中段挑戰日內新高，一度飆逾800點，完全收復上日失地。

截至本港時間凌晨約2時21分，道指報26745點，升827點或3.19%；稍早時即市暫時高位見26754點。標普500指數報3090點，升87點或2.91%；納指報8923點，升239點或2.76%。

憧憬更多央行跟隨美國減息

聯儲局昨日突然減息後，投資者對貨幣寬鬆的預期愈趨激進，但刺激措施對緩解股市跌勢來說收效短暫，可能令央行作出其他決定，採用更具針對性的工具，來應對新冠病毒的影響。

市場目前普遍預計，英倫銀行有很大機會於本月減息半厘，央行的一位發言人拒絕對市場猜測發表評論。

美國民主黨總統提名戰的重頭戲「超級星期二」，前副總統拜登在14個州和屬地的初選，贏得最少9個，包括擁有第二多、228張黨代表票的得州；拜登的主要對手、佛蒙特州參議員桑德斯則贏得3個州，並在最大票倉、擁有415張黨代表票的加州領先。

美國全國廣播公司推算，連同早前舉行的初選，拜登合共取得超過450張黨代表票，反超前之前一直領先的桑德斯，後者以370多票退居第二。

10年期美債息徘徊1厘以下

美國10年期及30年期國庫券孳息率周二齊創歷史新低，10年期曾觸底見0.919厘；周三仍然低位徘徊，10年期債息現時報0.988厘，較上日輕微回落0.9個基點；盤中低見0.933厘，大部分時間都保持在1厘以下水平。

美元反彈，ICE美滙指數回升0.29%，報97.43。避險貨幣日圓彈高0.34%，每美元退守至107.49日圓。英鎊上揚0.34%，報1.2857美元；歐羅則回落0.32%，報1.1136美元。

紐約期金上日急漲，周三輕微回吐，暫報每盎斯1643美元，下跌0.09%。

國際油價表現反覆，目前個別發展。紐約期油最新反彈0.66%，每桶報47.49美元；倫敦布蘭特期油回吐0.13%，報51.79美元。