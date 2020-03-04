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上周新型冠狀病毒疫情於全球進一步爆發，澳洲政府首席醫療官墨菲（Brendan Murphy）亦表示可能無法完全阻止新型冠狀病毒患者進入澳洲並阻止新病例出現，澳元/美元受風險情緒回落拖累，匯價於上周五（2月28日）曾跌至0.6431，再度刷新2009年3月以來近11年新低。

由於新肺炎疫情衝擊全球供應鏈和貿易，令全球經濟衰退風險急劇上升，各國央行近期紛紛暗示未來有減息意向。儘管美國經濟面仍維持良好，但美國聯儲局主席鮑威爾於上周五釋出鴿派訊號，令市場預計聯儲局本月議息會議上減息半厘的幾率高達百分百，令澳元/美元當晚開始見底回升。

周二（3月3日）澳洲儲備銀行亦率先宣布降息0.25%至歷史低位0.5%，符合市場預期。但減息幅度未超預期，故澳元/美元在消息公佈後不跌反升，短線急升40點至0.6560附近。其後美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）於昨晚宣佈緊急降息0.5%，為2008年金融海潚以來首次。由於聯儲局減息時間出乎意料早於預期，美滙指數大跌，推動澳元/美元進一步大漲60點，最高見0.6643，刷新2月20日以來的近兩周新高，匯價在短短兩日已較11年低位反彈逾200點。

未來應留意美國將於今晚（3月4日）23:00非製造業指數，周五（3月6日）亦會公布2月非農就業人口數據，若美國經濟造好的話，澳元/美元很大機會再次轉向下跌趨勢。

技術分析方面，澳元/美元於去年年底起一直沿著日線圖的下降通道展開急劇跌勢。經過連續六周的下跌後，澳元/美元曾於0.6660-0.6680區域短暫見底回升，但匯價在反彈至下降通道頂部後沽盤再度湧現，並刷新11年低位至0.6431。現時滙價已大幅反彈200點至0.6643，再次逼近下降通道頂部0.6650/60水平。若匯價在短期內升穿通道頂部阻力，後市或有機會進一步展開技術反彈至0.6700甚至0.6750附近水平，但若澳洲整體經濟維持疲弱的話，後市澳元/美元或會再度回落，沿著下降通道繼續下跌，並再次下探前底0.6430水平。

交易策略方面，短期內待澳元/美元回升至0.6730-0.6750區域沽出，下望0.6560，升穿0.6785止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供