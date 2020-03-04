國際財經

美國聯儲局突然減息半厘，歐洲股市中段上升逾1%，道期漲逾500點。

截至本港時間傍晚6時28分，道指期貨暫報26445點，升565點。英國富時100指數報6812點，升97點或1.45%；德國DAX指數報12113點，升127點或1.07%；法國CAC 40指數報5458點，升64點或1.19%；意大利富時MIB指數報21981點，升233點或1.07%。

聯儲局主席鮑威爾承認，經濟前景不明朗會持續一段時間，以致今次減息行動似未能減輕市場疑慮。總統特朗普則批

評今次突擊減息半厘並不足夠，要求聯儲局進一步採取寬鬆政策甚至再減息。

新型冠狀病毒疫情持續擴散，美國累計個案增至125宗，死亡病例增至9人。意大利累計確診和死亡個案分別為2502宗和79宗。南韓確診個案增至5621宗；日本確診個案亦達到1010宗。

數據方面，歐羅區2月服務業採購經理指數(PMI)終值，從1月的52.5增長至52.6。法國2月服務業PMI終值由1月的51升至52.5，為4個月高位，僅略低於2月初值52.6。

英國2月服務業PMI終值為53.2，略低於預期的53.3。德國2月服務業PMI終值從1月的54.2降至52.5，為去年11月以來的最低水平。

油價上升，紐約原油期貨現時每桶報47.98美元，升0.8美元或1.7%；倫敦布蘭特期油報52.72美元，升0.86美元

或1.66%。