國際財經 即巿股評

今日新聞大字標題寫「聯儲局突然減息」，對於本欄讀者，相信是意料之內，因為上周美股大跌過後，利率期貨已顯示減半厘機會100%，而市場仍已預期，故此美股昨晚公布消息後曾拗腰彈升381點，但收市要仍插785點。

摩通料三月中再聯儲局再劈半厘

鵪鶉的白鴿局劈息後，市場睇死已進入減息周期。摩通首席美國經濟學家Michael Feroli更直言，當聯儲局在兩次議息會議間突然行動，往往會在下次預定會議日(即3月18日)都會減息，幅度更是相同，換句話說即有可能再劈半厘。

隔晚美股大跌，但執筆時美股期貨大幅反彈，道指期貨勁彈338點，原因是拜登有望在民主黨超級星期二初選大勝，動搖極左的桑德斯無法成為代表民主黨參選總統。

不過美國正面對新肺炎疫情在社區爆發的威脅，尤其美國確診人數增至過百宗，更何況市傳連投行摩通，已經要求旗下超過1.2萬名員工，準備「在家工作」(Work from home)，都咪話唔驚。

肺炎疫情唔等於世界末日，投行MKM Partners認為，只要在股市揾到宅經濟概念股，投資者仍可逆水行舟。為普渡眾生，該行坐言起行，特意在市場挑選33隻股份，成立宅經濟指數(Stay at Home Index)，讓投資者收窄揀股範圍。

該33隻股份包括Activision Blizzard(ATVI)、Netflix(NTES)、騰訊音樂(TME)、Zynga(ZNGA)、Facebook(FB)、Match(MTCH)、Yelp(Yelp)、Zillow(ZG)、Nexstar Media(NXST)、紐約時報公司(NYT)、Sirius(SIRI)、Boingo Wireless(WIFI)、Purple Innovation(PRPL)、Sonos(SONO)。

此外，還包括亞馬遜(AMZN)、Blue Apron(APRN)、阿里巴巴(09988)、eBay(EBAY)、GrubHub(GRUB)、京東(JD)、Shutterstock(SSTK)、Peloton(PTON)、Sturm Ruger(RGR)、金寶湯(CPB)、Central Garden & Pet(CENT)、高樂氏(CLX)、Okta(OKTA)、Alarm.com(ALRM)、Citrix(CTXS)、Atlassian(TEAM)、Slack(WORK)、Zoom(ZM)及Diamond Eagle(DEAC)。

Zoom收市後放榜

信唔信得過，在下真喺唔清楚，但值得一提是今晚美股收市後，Zoom將會公布業績，龍定蛇將會有所啟示。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周一、三在「信報網站」及「港股360」撰文。

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