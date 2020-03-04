國際財經

美國聯儲局突然減息半厘，外界推測美國經濟受新型冠狀病毒疫情的衝擊可能較預期嚴重，惹起市場對衰退的憂慮，避險情緒持續升溫，歐洲股市早段偏軟。

截至本港時間下午4時31分，英國富時100指數報6712點，跌5點或0.08%；德國DAX指數報11955點，跌29點或0.25%；法國CAC 40指數報5364點，跌28點或0.53%；意大利富時MIB指數報21567點，跌180點或0.83%。

道指期貨暫報26273點，升393點。

美國聯儲局突減息半厘，冀刺激受到新冠肺炎疫情打擊的經濟，惟聯儲局主席鮑威爾承認，經濟前景不明朗會持續一段時間，以致今次減息行動似未能減輕市場疑慮。總統特朗普則批評今次突擊減息半厘並不足夠，要求聯儲局進一步採取寬鬆政策甚至再減息。

這是聯儲局1994年至今第九次緊急調整利率，而每次都是因經濟或金融市場遭遇嚴重衝擊後，例如2001年科網泡沫爆破和2008年的金融海嘯等。

七國集團(G7)財長與央行行長舉行電話會議。財長發表聲明，承諾以財政及貨幣政策，應對疫情衝擊經濟問題，但沒有公布具體措施。

新型冠狀病毒疫情持續擴散，美國累計個案增至122宗，死亡病例增至9人。特朗普要求藥廠加快研製疫苗，並考慮實施更多旅遊限制。歐洲新型冠狀病毒疫情持續爆發，在疫情最嚴重的意大利增至2502人確診，79人死；法國的確診個案飆升至212宗，4人死亡；德國病例增至188宗，官員指疫情在全球蔓延，可能不會消散。

南韓新增516宗新型冠狀病毒確診個案，累計5328宗，另外多4人死亡，死亡人數增至32人；日本確診個案亦達到1000宗。

石油出口國組織(OPEC)周四和周五在維也納開會，期間與俄羅斯為首的非油組成員國討論減產問題。分析預期，油組與其盟友同意減產以應對疫情，以免市場失望。油價個別發展，紐約原油期貨現時每桶報47.28美元，升0.1美元或0.21%；倫敦布蘭特期油報51.82美元，跌0.04美元或0.08%。