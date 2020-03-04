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今日 14:50 國際財經

印尼財長料美減息或致資金流向當地資產

印尼財長英卓華(Sri Mulyani Indrawati)預期，聯儲局減息50基點之後，投資者將會把資金投向經濟前景較好國家的資產。

英卓華指出，利率方面的外部壓力已降低，因此投資者可以切切實實地發現這些國家的機會，例如印尼，因為該國的形勢相對正面。

全球新型冠狀病毒疫情引發的恐慌刺激資本外流，上周該國股市暴跌，債券收益率跳漲，印尼盧比貶值。但當地金融市場現已反彈，主要是基於美國減息，且市場冀望當局再出台政策以彌補疫情對印尼供應鏈的破壞。

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