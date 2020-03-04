國際財經

道富環球認為，新型冠狀病毒肺炎疫情重擊下，很容易導致全球經濟衰退，美國聯儲局的減息行動可能表明，若全球衰退不是短暫而輕微，聯儲局將進一步大幅放寬貨幣政策，甚至量化寬鬆。

道富環球市場全球宏觀策略主管Michael Metcalfe表示，雖然減息對應對疫情造成的經濟衝擊作用甚微，但至少可以在精神層面提振金融市場，亦有助緩解實體經濟、金融市場之間可能出現的惡性循環。

道富的周期性指標KKT指數表明，即使在疫情爆發及其對其他國家產生潛在連鎖影響前，美國經濟衰退的可能性就已提高。中國2月採購經理指數(PMI)是首個切實的例證，似乎證實了大宗商品市場一段時間以來試圖表達的觀點，即全球衰退即將來臨。

Michael Metcalfe指出，全球增長預期處於略低於3%的極低水平。全球經濟受疫情重擊，很容易陷入衰退。若衰退不是短暫而輕微，聯儲局昨晚的行動發出了明確信號，可以預期將進一步大幅放寬貨幣政策，甚至是量化寬鬆。

由於降息的時機剛好在七大工業國(G7)電話會議之後，道富認為，其他國家的央行將獲得關於未來動向的指示，或許是為了讓它們有時間在未來幾天內，準備本身的應對措施。聯儲局起了帶頭作用，並相信這不會是本月市場獲得的唯一政策支持。