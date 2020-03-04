國際財經

新型冠狀病毒疫情在美國逐漸擴散，美國大型超市Target表示，其美國商店的客流量正在激增，因市民正囤積消毒劑和食物。

Target行政總裁康奈爾(Brian Cornell)表示，根據銷售數據，美國消費者開始儲備家用必需品、消毒劑、食品和飲料，以及美國疾控中心推薦的所有東西。

與美國疾控中心建議不同，該國一些州份的衞生部門稍早敦促居民購買不易腐食品、處方藥和衞生用品等，令部分地區出現搶購物資潮。

美國全國累計新冠病毒確診個案增至118宗，累計死亡病例增至9人。