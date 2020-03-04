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今日 10:27 國際財經

埃文斯料肺疫對經濟影響持續最多半年

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美國芝加哥聯儲銀行總裁埃文斯(Charles Evans)認為，新型冠狀病毒疫情的影響，可能會令經濟放緩最少一季至半年。

對於聯儲局突然減息半厘，埃文斯表示，美國經濟持續強勁，減息是略微增加保障的謹慎舉措，將有助於維持信心，並防範與衞生緊急狀況相關的經濟放緩。

他續稱，聯儲局正在努力緩解任何金融困頓，而衞生當局是應對新冠病毒蔓延對人類造成破壞影響的關鍵。

美國克利夫蘭聯儲銀行總裁梅斯特(Loretta Mester)稍早認為，新冠肺炎疫情很可能對美國經濟構成負面打擊，影響上半年表現。

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