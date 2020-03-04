國際財經

美國「股神」畢非德(Warren Buffett)旗下投資公司巴郡哈撒韋(Berkshire Hathaway)宣布，5月2日的股東周年大會將如期舉行，但部分關連活動則會因應新冠肺炎疫情而取消。

巴郡股東周年大會一直被投資界視為盛事，因為畢非德將親身出席及回應提問。傳統上，每年的大會吸引超過4萬人到會場所在的奧馬哈市(Omaha)，出席為期三天的活動。

該公司周二表示，如果沒有特別情況，周年大會將如常舉行，但規模可能因應情況而略作調整，細節有待落實。

與以往五年一樣，巴郡將安排現場直播。