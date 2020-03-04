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iPhone晶片供應商Qorvo降季度收入預測



蘋果iPhone晶片供應商Qorvo宣布，調低第四季營業收入預測至7.7億美元，較集團在1月29日預測區間8億至8.4億美元為低。

G7:必要時動用財政工具應對疫情



G7財長與央行行長周二舉行電話會議，會後聯合聲明稱，準備好採取行動，包括在適當情況下採取財政措施，應對新冠病毒威脅；但聲明未公布具體政策。

鮑威爾:疫情實質影響美經濟前景 G7或再協調政策



美國聯儲局突然減息半厘，主席鮑威爾會後見記者，稱緊急減息是基於新冠病毒疫情對經濟前景構成實質影響，G7未來或進一步協調對策。美國總統特朗普則向局方施壓，要求進一步採取寬鬆措施及減息，稱美國須與其他國家或競爭對手保持步調一致。

美突降息半厘惹衰退憂慮 道指收挫785點



聯儲局緊急減息，美股道指一度飆381點；但鮑威爾承認經濟前景不明朗會持續，道指曾回插997點，即市高低點數波幅達1378點，收市仍挫785點或2.94%。標指及納指分別低收2.81%及2.99%。美國運通股價挫5.15%，摩根大通和VISA都跌逾3%。微軟回落4.79%，IBM倒退4%，英特爾和蘋果都插水超過3%。

西雅圖新增3人死於新冠肺炎 美國累計9死

美國西雅圖周二新增3宗新冠肺炎死亡個案，增至9死；疾控中心稱，單日新增確診病例17宗，累計增至108人。另外，意大利新增466宗確診，新增27人死；累計確診2502宗。

外圍焦點簡訊

￭ 美國財長努欽：華府未考慮暫停向中國進口貨加徵關稅。

￭ 克利夫蘭聯儲總裁梅斯特說，疫情可能對美國上半年經濟構成負面影響。

￭ UPS與FedEx分別稱，首季業績料受疫情打擊。

￭ 美國10年期債息一度跌至0.919厘的歷史新低。

￭ 日圓有避險支持，尾段兌美元升1.11%。歐羅兌美元漲0.4%；美滙指數跌0.24%，報97.13。

￭ 紐約期金曾飆3.49%，至每盎斯1650.5美元，收市仍漲3.1%。

￭ 投資者憧憬產油國再減產，紐約期油曾升4%，收市反覆漲0.9%；布蘭特期油反覆跌0.08%。

￭ 泛歐Stoxx 600收市揚1.37%，曾抽高3.31%。英國股市攀升0.95%；德國進賬1.08%；法國躍升1.12%。

￭ 市場研究機構Gartner稱，去年全球智能手機銷量下滑1%，華為取代蘋果市佔率第二大。

￭ 李克強主持國務院常務會議，指必須加大穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期工作力度。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報26078點，較昨日恒指收市低水207點。

￭ ADR報26082點，較昨日收市跌202點。

￭ 平安(02318)在上海交易所回購，涉近5億人民幣。

￭ 信置(00083)深水埗一號九龍道上載新價單，提價約1%，周六生效。

￭ 渣打(02888)主席韋浩思據報探尋接替行政總裁溫拓思人選。

￭ 廣南(集團)(01203)擬售所持內地合資公司黃龍食品40%股權。

￭ 中油潔能(01759)料全年純利減少約35%至55%。

￭ 原生態牧業(01431)盈喜料年度轉錄純利。

￭ 中國新經濟(00080)擬4合1後1供1股，集資約5550萬。

￭ 奧威(01370)料全年轉蝕不多於1.5億人民幣。

￭ 陽光100中國(02608)料全年溢利按年增逾8倍。

￭ 昇捷(02340)料全年將轉為錄得盈利。