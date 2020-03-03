國際財經

七大工業國(G7)財長及央行行長因應新型冠狀病毒肺炎疫情在周二舉行的會議結束後數小時，美國聯儲局便在昨晚11時，緊急宣布減息0.5厘，把聯邦基金利率目標範圍從1.5厘至1.75厘，降至1厘至1.25厘，以應付新冠肺炎對經濟構成的潛在影響，是2008年金融海嘯以來首次在議息會議之外，作出緊急減息行動。突如其來減息令美股如坐過山車，道指一度飆升381點，由早段低位抽高737點，盤中高見27084點，較周一收市升1.4%或381點；標指和納指曾分別上揚1.5%和1.32%，即市分別高見3136點和9070點。

不過，聯儲局主席鮑威爾承認，經濟前景不明朗會持續一段時間，以致今次減息行動似未能減輕市場疑慮，三大指數在高位迅速回吐，道指曾插水997點，盤中低見25706點，也令即市高低點數波幅高達1378點；道指收市仍挫785點或2.94%，報25917點。標指及納指分別跌2.81%及2.99%，收報3003點及8684點。道指30隻成分股之中，只有可口可樂股價微漲，其餘全部下滑，跌幅最大為美國運通，下挫5.15%；摩根大通和VISA都跌逾3%。科技股表現疲弱，微軟回落4.79%，IBM倒退4%，英特爾和蘋果都插水超過3%

美國總統特朗普在Twitter貼文，批評今次突擊減息0.5厘並不足夠，要求減更多。

鮑威爾承認經濟受疫情衝擊

聯儲局公開市場委員會(FOMC)周二召開緊急會議後一致決定減息，會後聲明承認，疫情對經濟活動構成不斷變化的風險，為實現全民就業和物價穩定的目標，決定減息0.5厘，並會密切監察疫情發展及對經濟前景的影響，以合適的工具和適當的行動來支持經濟。聯儲局原定3月17日及18日才開會議息。鮑威爾昨於記者會上坦言，疫情對經濟前景帶來實質衝擊，存在高度不確定性，需要採取行動為經濟提供更大支持。他又稱部分行業面對疫情帶來的新風險，減息可預防財政收緊、鞏固市場信心，進而支持經濟，預期看到G7其他成員國會有相應措施出台。儘管特朗普在Twitter連環發文斥責，鮑威爾堅持未受到壓力。

這是聯儲局1994年至今第九次緊急調整利率，而每次都是因經濟或金融市場遭遇嚴重衝擊後，例如2001年科網泡沫爆破和2008年的金融海嘯等。

期金飆3% 曾撲1650美元

在聯儲局下調利率後，美國10年期債息一度跌至0.919厘的歷史新低。紐約期金應聲曾飆3.49%，至每盎斯1650.5美元；收市續漲3.1%，報1644.4美元。

道指開市已經受壓，因為G7財長和央行行長周二召開電話開議，商討如何應對新冠肺炎疫情後，只承諾動用所有合適的政策工具，沒有提及具體措施或減息，令市場失望。美國為G7會議今年輪任主席，由財長努欽及鮑威爾主持。根據會後聲明，成員國承諾隨時準備為應對疫情引起的恐慌提供協助，重申會使用所有適當的政策工具來建立可持續的強勁經濟增長，以對抗下行風險。市場原預期G7會採取一些具體協調行動。

泛歐Stoxx 600指數曾升逾3%，收市縮窄至漲1.37%。英法德股分別漲0.95%、1.12%及1.08%。亞洲方面，日股因日圓強勁而逆勢跌1.2%。

日圓有避險支持，尾段兌美元升幅擴大至1.11%，報107.12日圓。歐羅漲0.4%報1.1178美元；美滙指數跌0.24%，報97.13。

投資者憧憬產油國進一步減產，紐約期油曾升4%，收市反覆漲0.9%，每桶報47.18美元，布蘭特期油反覆跌0.08%，收報51.86美元。石油出口國組織(OPEC)周四和周五在維也納開會，期間與俄羅斯為首的非油組成員國討論減產問題，市場預期油組與其盟友同意減產以應對疫情。