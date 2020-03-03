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今日 04:49 國際財經

儲局減息刺激效應短暫 國際油價個別發展

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美國聯儲局突然減息半厘，冀刺激受到新冠肺炎疫情打擊的經濟，國際油價初段造好，但市場憂慮經濟前景惡劣，也不確定石油出口國組織與盟友(合稱OPEC+)的減產幅度，紐約油價周二升勢收窄，布蘭特油價更輕微倒跌。

紐約4月期油收市升43美仙或0.9%，每桶報47.18美元。倫敦布蘭特5月期油收市跌4美仙或0.08%，每桶報51.86美元。

Price期貨高級分析員Phil Flynn表示，聯儲局緊急減息，顯示美國經濟疲態可能較預期嚴重，加上OPEC+開會前的消息透露，俄羅斯願意大幅減產仍存在不確定，都影響油價表現。

七國集團(G7)財長發表聲明，承諾以財政及貨幣政策，應對疫情衝擊經濟問題，但沒有公布具體措施。消息對油市影響有限。

OPEC+周四將展開為期兩天的會議。Oanda高級分析員Edward Moya相信，OPEC+最終將同意減產，以免市場失望，減幅多寡將影響油價走勢，如果少於每日100萬桶，油價可能轉升為跌；相反如果減幅達到150萬桶，布蘭特油價可能上試55美元。

較早時，路透引述俄羅斯國營石油巨擘Lukoil高層稱，相信減產100萬桶已足以應對疫情衝擊。

同時，市場關注美國能源資訊局周三公布的官方原油庫存數據。市場預期，美國上周原油庫存將增加350萬桶，汽油與精煉油庫存分別減少280萬桶與240萬桶。

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