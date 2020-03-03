國際財經

投資者期望各國央行推出救市政策之際，美國聯儲局突然減息半厘，曾帶動道指飆升381點，但市場對新冠肺炎疫情衝擊經濟的憂慮未消除，避險情緒持續升溫，美國10年期國庫券孳息率跌穿1厘水平，道指輾轉下試日內低位，跌幅一度擴大至超過900點，三大指數跌幅齊逾3%。資金追捧黃金和日圓，紐約期金價格反彈逾3%。

截至本港時間凌晨3時06分，道指報25770點，跌932點或3.49%；稍早時低見25753點。標普500指數現時報2987點，跌102點或3.33%，稍早時低見2983點，失守重要心理關口。納指報8622點，跌329點或3.68%。3M股價下滑5.01%，暫時為表現最差的道指成分股；除可口可樂微升外，其餘道指成分股全部受壓。科技股表現差，微軟下滑4.80%，IBM、英特爾和蘋果都倒退超過3%。減息可能損害銀行股利息收入，銀行股表現疲弱，美國運通回落4.82%，摩根大通下挫3.56%，Visa和高盛都跌超過2%。

道指失守26000點關 標指挫穿3000

美國聯儲局下調基準利率50基點，理由是新型冠狀病毒構成不斷變化的風險。聯邦公開市場委員會(FOMC)所有委員一致同意減息決定，並把超額存款準備金利率(IOER)降低50基點，至1.1厘。總統特朗普要求聯儲局進一步採取寬鬆政策甚至再減息。主席鮑威爾稱，已經見到疫情為經濟帶來風險，七國集團(G7)可能進一步協調政策。

新型冠狀病毒疫情繼續擴散，據外電報道，美國紐約州確診第二宗感染病例；而紐約市一間高中在其社區出現疑似病例後於周二關閉。

七國集團(G7)財長與央行行長今日舉行電話會議。據美國財政部發表的聯合聲明，G7財長準備好採取行動，包括在適當情況下採取財政措施，以應對新型冠狀病毒的威脅。

路透引述消息人士表示，歐洲央行正在研究草擬一些舉措，為新型冠狀病毒疫情經濟影響衝擊到的企業提供流動性，其中可能會推出直接針對中小企業的定向長期再融資操作(TLTRO)。

10年期美債息首次跌穿1厘

市場避險情緒仍然升溫，資金追捧美國國庫券市場，10年期美債息跌穿1厘水平，盤中暫低見0.919厘，再創歷史新低；現時報0.961厘，下滑20.5個基點。

紐約期金收市急飆49.6美元或3.1%，每盎斯報1644.4美元。

國際油價個別發展，紐約期油暫上揚0.24%，每桶報46.86美元；倫敦布蘭特期油反覆倒退0.48%，報51.65美元。