國際財經

投資者期望各國央行推出救市政策之際，美國聯儲局突然減息半厘，曾帶動道指飆升381點，但市場對新冠肺炎疫情衝擊經濟的憂慮未消除，美國10年期國庫券孳息率跌至接近1厘邊，道指反覆轉跌並下試低位，跌幅一度擴大至超過700點。

截至本港時間凌晨約2時32分，道指報26027點，跌676點或2.53%；稍早時失守26000點關，低見25983點，跌幅高達719點。標普500指數現時報3020點，跌69點或2.25%。納指報8745點，跌206點或2.31%。

道指曾失守26000點關

美國聯儲局下調基準利率50基點，理由是新型冠狀病毒構成不斷變化的風險。聯邦公開市場委員會(FOMC)所有委員一致同意減息決定，並把超額存款準備金利率(IOER)降低50基點，至1.1厘。總統特朗普要求聯儲局進一步採取寬鬆政策甚至再減息。主席鮑威爾稱，已經見到疫情為經濟帶來風險，七國集團(G7)可能進一步協調政策。

新型冠狀病毒疫情繼續擴散，據外電報道，美國紐約州確診第二宗感染病例；而紐約市一間高中在其社區出現疑似病例後於周二關閉。

七國集團(G7)財長與央行行長今日舉行電話會議。據美國財政部發表的聯合聲明，G7財長準備好採取行動，包括在適當情況下採取財政措施，以應對新型冠狀病毒的威脅。

路透引述消息人士表示，歐洲央行正在研究草擬一些舉措，為新型冠狀病毒疫情經濟影響衝擊到的企業提供流動性，其中可能會推出直接針對中小企業的定向長期再融資操作(TLTRO)。

市場避險情緒仍然升溫，資金追捧美國國庫券市場，10年期美債息步步逼近1厘水平，盤中暫低見1.007厘，再創歷史新低；現時報1.012厘，下滑15.5個基點。

紐約期金衝上盤中高位，暫時急飆49.4美元或3.1%，每盎斯報1644.2美元。

國際油價個別發展，紐約期油暫上揚0.11%，每桶報46.8美元；倫敦布蘭特期油反覆倒退0.31%，報51.74美元。