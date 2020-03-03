國際財經

投資者期望各國央行推出救市政策之際，美國聯儲局突然減息半厘，曾帶動道指飆升381點，但之後反覆轉跌，道指目前跌幅擴大至超過500點。

截至本港時間凌晨約零時25分，道指報26181點，跌521點或1.95%；標普500指數報3037點，跌53點或1.72%；納指報8816點，跌135點或1.52%。減息令銀行盈利可能受損，銀行股股價下滑，摩根大通插水3.59%，暫時為表現最差的道指成分股，美國運通都跌2.99%，高盛倒退2.31%。科技股普遍回落，IBM下挫2.57%，微軟和思科跌幅都超過2%，蘋果倒退1.84%。

減息或損盈利 銀行股滑落

美國聯儲局下調基準利率50基點，理由是新型冠狀病毒構成不斷變化的風險。聯邦公開市場委員會(FOMC)所有委員一致同意減息決定，並把超額存款準備金利率(IOER)降低50基點，至1.1厘。總統特朗普要求聯儲局進一步採取寬鬆政策甚至再減息。主席鮑威爾稱，已經見到疫情為經濟帶來風險，七國集團(G7)可能進一步協調政策。

新型冠狀病毒疫情繼續擴散，據外電報道，美國紐約州確診第二宗感染病例；而紐約市一間高中在其社區出現疑似病例後於周二關閉。

10年期美債息續創新低

七國集團(G7)財長與央行行長今日舉行電話會議。據美國財政部發表的聯合聲明，G7財長準備好採取行動，包括在適當情況下採取財政措施，以應對新型冠狀病毒的威脅。

路透引述消息人士表示，歐洲央行正在研究草擬一些舉措，為新型冠狀病毒疫情經濟影響衝擊到的企業提供流動性，其中可能會推出直接針對中小企業的定向長期再融資操作(TLTRO)。

市場避險情緒仍然升溫，資金追捧美國國庫券市場，10年期美債息步步逼近1厘水平，盤中暫時低見1.027厘，再創歷史新低。

紐約期金衝上盤中高位，暫時急飆41.7美元或2.61%，每盎斯報1636.5美元。

美元受壓，ICE美滙指數回吐0.16%，報97.21。日圓急漲0.91%，每美元滑落至107.34日圓。英鎊抽高0.54%，報1.2823美元；歐羅都上揚0.24%，報1.1161美元。

國際油價溫和反彈，紐約期油上揚0.83%，每桶報47.14美元；倫敦布蘭特期油進賬0.33%，報52.07美元。