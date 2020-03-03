國際財經 即巿股評

自2月13日英國首相約翰遜(Boris Johnson)改組內閣開始，市埸預期新任財政大臣或會增加英國財政支出以刺激本土經濟，這為英鎊/美元提供一定的抗跌性，加上英國受新型冠狀病毒疫情的影響相對較低，滙價於上周二(2月25日)一度重回1.3000水平之上，高見1.3017。

可惜，上周坊間有報告指出英國3月份的預算案措施很可能被推遲到秋季才得以實施。另外，英國和歐盟的談判將於3月2日開始，市埸擔憂談判受挫而影響英鎊走勢，因此投資者相對謹慎並鎖定獲利平倉，拖累英鎊/美元在上周中後期再度下跌。直至昨日(3月2日)，英鎊/美元已連跌4日，滙價曾跌至1.2725，創去年10月以來的逾4個月低位。

值得慶幸的是，美國聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)以及聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德(James Bullard)分別於上周五(2月28日)放鴿，增加了市埸對聯儲局的減息預期，根據聯邦基金利率期貨顯示，聯儲局將有100%機會於3月18日大幅減息0.5厘，而且亦有高達70.7%的機會於4月再度減息0.25%。受此預期影響，美滙指數大幅下滑，帶動歐羅/美元昨日(3月2日)升至2個月高位1.1182；雖然在此期間英鎊走勢相對疲弱，但美滙指數未來或會繼續走軟，有望帶動英鎊回升並重返1.3000關口。本周應留意美國將於周五(3月6日)21:30公布2月非農就業數據，屆時或會影響英鎊/美元走勢。

技術分析方面，英鎊/美元於2月25日升至1.3017後受制於日線圖下降通道頂部，並繼續沿下降通道下跌至逾4個月新低1.2725，一度跌穿1.2735水平(從2019年9月3日低位1.1958至12月13日高位1.3514的上升浪的50%回吐水平)。目前滙價已觸及下降通道底部，若短期內能企穩1.2740-2.2760支持區之上，後市或會再次反彈至1.2940，甚至是下降通道頂部1.2980水平。

交易策略方面，早前於2月21日所定的英鎊/美元沽盤已取消。短期內待英鎊/美元下跌至1.2730-1.2750區域買入，上望1.2940，跌穿1.2695止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供