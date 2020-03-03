國際財經

新型冠狀病毒肺炎續肆虐全球，投資者預期各國央行齊齊推出救市政策，歐洲股市中段漲逾2%，道期升逾200點。

截至本港時間傍晚6時30分，英國富時100指數報6805點，漲150點或2.27%；德國DAX指數報12182點，漲324點或2.71%；法國CAC 40指數報5457點，漲122點或2.3%；意大利富時MIB指數報22202點，漲546點或2.5%。

道指期貨暫報26746點，升278點。

新冠肺炎疫情持續在全球惡化，比利時、約旦、沙地阿拉伯、塞內加爾、突尼斯及拉脫維亞等國亦相繼確診首宗個案。南韓累計病例增至5186宗，死亡個案上升至29宗。意大利確診個案增至2036宗，累計52人不治。伊朗共有1501人確診，死亡人數66宗，為中國以外最多。

美國總統特朗普在Twitter指出，聯儲局到目前為止，面對新型冠狀病毒疫情沒有採取任何行動，要求聯儲局大幅減息，稱較高的借貸成本對美國出口商造成困難，使美國經濟處於不利地位。

路透引述消息人士稱，歐洲央行正在研究草擬一些舉措，為新型冠狀病毒疫情經濟影響衝擊到的企業提供流動性，其中可能會推出直接針對中小企業的定向長期再融資操作(TLTRO)。

英倫銀行行長卡尼表示，在疫情下，央行的角色是幫助經濟度過危機，而英央行將確保所有必要應急計劃有效。他續稱，利率可能在一段時間內保持在低位，而央行擁有的政策空間較以往更少，但強調英國不會實施負利率。

油價急升，紐約原油期貨現時每桶報48.22美元，漲1.47美元或3.14%；倫敦布蘭特期油報53.28美元，漲1.38美元或2.66%。