國際財經

歐洲股市早段漲逾1%，因新型冠狀病毒肺炎續肆虐全球，投資者預期各國央行齊齊推出救市政策，令市場回復信心，但同時關注美國「超級星期二」選戰情況，抑制大市升幅。

截至本港時間下午4時31分，英國富時100指數報6770點，漲115點或1.73%；德國DAX指數報12061點，漲203點或1.72%；法國CAC 40指數報5422點，漲88點或1.67%；意大利富時MIB指數報22075點，漲420點或1.94%。

道指期貨暫報26667點，升199點。

新冠肺炎疫情持續在全球惡化，南韓、意大利、日本和伊朗情況最嚴重；比利時、約旦、沙地阿拉伯、塞內加爾、突尼斯及拉脫維亞等國亦相繼確診首宗個案。

伊朗的新型冠狀病毒疫情愈趨嚴峻，累計病例增至1501宗，66人不治，死亡率約4.4%。南韓亦新增477宗新型冠狀病毒確診個案，累計增至4812宗。至於歐洲新型冠狀病毒疫情同樣持續爆發，在疫情最嚴重的意大利，增加至2084人確診，52人不治，仍然是亞洲以外最多人確診的國家；法國累計病例增加至191宗；德國增至157人確診；英國亦有40宗確診個案。

美國至今新型冠狀病毒確診個案增至102宗，增加至6人死亡，全部來自華盛頓州，其中5宗死亡個案，出現在西雅圖。

世界衞生組織總幹事譚德塞表示，一旦有充分證據，世衞將會毫不猶豫地宣布疫情為大型流行瘟疫(pandemic)，現時仍有時間制止疫情在全球蔓延。

外界普遍憂慮新冠肺炎疫情衝擊經濟。經濟合作與發展組織(OECD)警告，環球經濟今年首季或出現收縮，並將全年經濟增幅降至2.4%，為2009年以來新低；歐盟產業政策執委布雷東(Thierry Breton)表示，新型冠狀病毒疫情使中國遊客難出家門，並導致歐洲旅遊業每月損失約10億歐羅的收入。

隨着疫情持續惡化，投資者對歐洲央行及美國聯儲局採取減息手段，以遏止經濟下行的期望不斷升溫。其中，澳洲央行及馬來西亞央行稍早前已分別宣布減息四分一厘，市場亦預期聯儲局本月減息。

外電報道，七國集團(G7)財長與央行行長將於周二舉行電話會議，討論如何應對新冠肺炎疫情對經濟構成衝擊，投資者期望從該會議聲明中尋找出各國經貿政策前景的線索。不過，路透其後引述消息稱，G7在應對疫情聲明草案中，現時並未特別要求新的政府支出或央行協同減息。

美國總統特朗普則在Twitter貼文多番發炮，再次敦促聯儲局大幅減息。他批評聯儲局主席鮑威爾一如以往反應慢，環球央行都着手行動，德國等已經向市場注入資金。美國應帶頭減息令利率跌至最低，但儲局沒有行動，使美國處於「競爭劣勢」。

另外，石油出口國組織及盟友(OPEC+)將開會討論油市。《華爾街日報》報道，沙地尋求俄羅斯與其他產油國同意每日再減產60萬桶，而沙地自身則再減產40萬桶，即合共減產100萬桶，以紓緩疫情打擊原油需求的壓力。俄羅斯總統普京早前表示，已經預備好與油組合作，以穩定油市。

油價延續上日漲逾4%的強勢，今日再升逾2%，因市場預期各央行可能實施金融刺激措施，以抵消新冠病毒疫情的影響，且投資者對OPEC+本周將要求進一步減產愈來愈樂觀。紐約原油期貨現時每桶報47.76美元，漲1.01美元或2.16%；倫敦布蘭特期油報52.79美元，漲0.94美元或1.81%。