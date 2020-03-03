熱門：

今日 15:31 國際財經

G7應對肺疫聲明草案傳未要求協同減息

放大圖片

七國集團(G7)成員國據報正在為財政長官起草一份聲明，以應對新型冠狀病毒肺炎疫情對經濟的衝擊，但現時並未特別要求新的政府支出或央行協同減息。

路透引述一位直接了解討論情況的G7官員報道，在這項料將於周二或周三公布的聲明中，G7成員國將承諾共同致力減輕疫情對經濟的損害。

消息說，由於仍在討論中，聲明的措詞仍有可能調整。

外電稍早報道，G7財長與央行行長將於周二舉行電話會議，討論如何應對新冠肺炎疫情對經濟構成衝擊。報道引述法國財政部消息人士稱，會議於巴黎時間周二下午1時舉行。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads