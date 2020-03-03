國際財經

七國集團(G7)成員國據報正在為財政長官起草一份聲明，以應對新型冠狀病毒肺炎疫情對經濟的衝擊，但現時並未特別要求新的政府支出或央行協同減息。

路透引述一位直接了解討論情況的G7官員報道，在這項料將於周二或周三公布的聲明中，G7成員國將承諾共同致力減輕疫情對經濟的損害。

消息說，由於仍在討論中，聲明的措詞仍有可能調整。

外電稍早報道，G7財長與央行行長將於周二舉行電話會議，討論如何應對新冠肺炎疫情對經濟構成衝擊。報道引述法國財政部消息人士稱，會議於巴黎時間周二下午1時舉行。