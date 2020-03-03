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今日 14:56 國際財經

亞股個別走 日股收挫1.2%

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美股三大指數隔晚呈報復式反彈，收市升幅達4%至5%，因市場憧憬各國央行推出救市政策，惟仍對新型冠狀病毒疫情短期內未能緩和抱持戒心，亞太區股市個別發展。

市場炒作聯儲局減息，令美滙指數顯著下滑，避險貨幣日圓則上升，影響出口股，拖累日本股市挫逾1%。日經平均指數收報21082點，挫261點或1.22%。

日本首相安倍晉三表示，根據疫情對經濟造成的損害情況，政府準備推出進一步的財政刺激措施，並已經編制了一份支出計劃，預先防範各類風險，由3月止當前財年的追加預算和下一財年的預算提供資金。

南韓總統文在寅宣布24小時戒備抗疫，當地股市回穩。韓國首爾綜合指數收報2014點，升11點或0.58%。

南韓全國累計4812宗個案，其中29人死亡。總統文在寅宣布全國進入新型冠狀肺炎作戰狀態，所有政府機構須24小時全面戒備，並計劃直接或間接對抗疫行動注入30萬億韓圜。

另外，南韓2月份消費物價指數(CPI)按年升1.1%，低於預期升1.6%；核心CPI升0.6%，符合預期。

澳洲央行減息四分一厘，刺激當地股市走高。澳洲普通股指數收報6511點，升50點或0.78%。

澳洲央行宣布減息0.25厘，將指標利率由0.75厘下調至0.5厘。央行指出，政策委員會採取此一決定來支撐經濟，並對全球新型冠狀病毒疫情做出回應。總理莫里森(Scott Morrison)表示，政府正與央行密切合作應對新冠病毒疫情，以使澳洲對這一問題的理解和能採取的必要回應保持一致。

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