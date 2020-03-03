國際財經

「股神」畢非德(Warren Buffett)旗下巴郡趁低吸納，上周增持了美國第二大航空公司達美航空(Delta)。

美股上周大跌，道指更出現一周內3日上演瀉逾1000點的驚嚇場面；三大指數均由高位回落逾10%陷入調整區間。達美航空股價當周暴跌約20%。

根據巴郡提交的一份監管文件顯示，巴郡上周斥資約4530萬美元(3.53億元)買入了達美航空超過97.6萬股，平均每股46.4美元。

畢非德以在股市下跌期間買入而聞名，即「在別人恐懼時貪婪」，聲稱他押注於美國經濟的長期穩健。