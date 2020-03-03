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寶馬一名德國員工染疫 需隔離150人

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新型冠狀病毒肺炎疫情持續衝擊大型企業，德國車廠寶馬(BMW)一名員工感染新型肺炎，與其有接觸的150名員工需要隔離。

外媒報道，該名寶馬員工位於慕尼黑的研發中心工作，其病毒檢測呈陽性。據悉，這名員工沒有出國旅行史，檢測後立刻送往醫院，大約與150名同事有接觸，寶馬要求這些員工居家隔離。

受疫情影響，瑞士聯邦政府在上月底宣布，從即日起至本月15日，禁止舉辦超過1000人的大型活動，原定於今日舉行的日內瓦車展亦已取消。該車展為汽車界最大的展會，活動被取消，勢必影響車廠的新車發布。

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