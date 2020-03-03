國際財經

凱悅酒店(Hyatt Hotels)宣布，因應新冠肺炎疫情衝擊旅遊業，撤回今年盈利預測。

該公司表示，情況持續有變，而集團在對疫情衝擊業務的評估有一定局限，今年的業績預測是未計及有關因素，所以作出上述決定。