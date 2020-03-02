國際財經

新型冠狀病毒疫情持續擴散，市場憧憬各國央行推出救市政策，美國股市周一反覆上升。總統特朗普再次敦促聯邦儲備局減息，並抨擊主席鮑威爾「行動緩慢」，消息推動道指中段升幅擴大至接近800點，上揚逾3%，蘋果股價飆升超過7%。

截至本港時間凌晨約1時04分，道指報26186點，升776點或3.06%，盤中高位暫見26205點，升幅達到795點；道指高開181點後表現反覆，早段曾輕微倒跌17點，盤中低見25391點。標普500指數目前報3038點，反覆升84點或2.85%。納指最新報8810點，反覆升243點或2.84%。蘋果股價抽高7.18%，暫時為表現最強的道指成分股；沃爾瑪上漲6.82%，默克(Merck)都攀升4.58%。

疫情在多國蔓延，意大利單日再多566人染病，確診個案達到1694宗；南韓單日增加599宗確診病例，累計個案增至4335宗，累計死亡人數增至26人；伊朗累計病例增至1501宗，66人不治。

不過，高盛和美國經濟學家認為，如果新型冠狀病毒繼續困擾金融市場，聯儲局決策層可能會實施緊急減息。

高盛料儲局緊急減息半厘

高盛的經濟學家預料，聯儲局主席鮑威爾將於本月的政策會議上或之前，把基準利率降低50個基點。美國銀行的經濟學家則認為，聯儲局可能會在原定會議之前「緊急減息」。

歐洲央行副行長金多斯(Luis de Guindos)表示，央行準備在必要時調整所有工具，應對全球新型冠狀病毒疫情可能擾亂經濟增長。

他稱，歐央行會保持警惕，並將密切關注所有新公布的數據；無論如何，管委會隨時準備適當調整所有工具，以確保通脹持續接近其目標。

10年期美債息續創新低

市場避險意識仍未減退，資金持續流入美國國庫券市場，推高債券價格令孳息率相應回落，10年期美債息現時報1.1厘，回落5.6個基點，早段低見1.031厘，再創歷史新低。

美元受壓，歐羅抽升1.26%，報1.1166美元；美滙指數下滑0.77%，報97.38。金價經過早前一輪急瀉後，周一顯著反彈，紐約期金現時回升29.2美元或1.86%，每盎斯報1595.9美元。

交易商憧憬石油出口國組織與盟友(合稱OPEC+)，本周稍後或達成額外減產共識，刺激油價反彈，紐約期油彈升5.47%，每桶報47.21美元，稍早時曾高見47.24美元；倫敦布蘭特期油都進賬5.07%，報52.19美元。