國際財經

新型冠狀病毒疫情持續擴散，市場憧憬各國央行推出救市政策，美國股市周一反覆上升。總統特朗普再次敦促聯邦儲備局減息，並抨擊主席鮑威爾「行動緩慢」，消息推動道指中段升幅擴大至逾600點，三大指數的升幅都超過2%，蘋果股價飆升逾6%。

截至本港時間凌晨約零時31分，道指報25999點，升589點或2.32%，盤中高位暫見26015點，升幅達到605點；道指高開181點後表現反覆，早段曾輕微倒跌17點，盤中低見25391點。標普500指數目前報3018點，反覆升64點或2.19%。納指最新報8754點，反覆升187點或2.18%。蘋果股價抽高6.33%，沃爾瑪更急漲6.47%，暫時為表現最強的道指成分股，默克(Merck)都攀升4.11%。

疫情在多國蔓延，意大利單日再多566人染病，確診個案達到1694宗；南韓單日增加599宗確診病例，累計個案增至4335宗，累計死亡人數增至26人；伊朗累計病例增至1501宗，66人不治。

不過，高盛和美國經濟學家認為，如果新型冠狀病毒繼續困擾金融市場，聯儲局決策層可能會實施緊急減息。

高盛料儲局緊急減息半厘

高盛的經濟學家預料，聯儲局主席鮑威爾將於本月的政策會議上或之前，把基準利率降低50個基點。美國銀行的經濟學家則認為，聯儲局可能會在原定會議之前「緊急減息」。

歐洲央行副行長金多斯(Luis de Guindos)表示，央行準備在必要時調整所有工具，應對全球新型冠狀病毒疫情可能擾亂經濟增長。

他稱，歐央行會保持警惕，並將密切關注所有新公布的數據；無論如何，管委會隨時準備適當調整所有工具，以確保通脹持續接近其目標。

10年期美債息續創新低

市場避險意識仍未減退，資金持續流入美國國庫券市場，推高債券價格令孳息率相應回落，10年期美債息現時報1.087厘，回落6.9個基點，早段低見1.031厘，再創歷史新低。

美元受壓，歐羅抽升1.2%，報1.1159美元；美滙指數下滑0.68%，報97.46。金價經過早前一輪急瀉後，周一顯著反彈，紐約期金現時回升30.1美元或1.92%，每盎斯報1596.8美元。

交易商憧憬石油出口國組織與盟友(合稱OPEC+)，本周稍後或達成額外減產共識，刺激油價反彈，紐約期油彈升4.18%，每桶報46.63美元，稍早時曾高見46.71美元；倫敦布蘭特期油都進賬3.62%，報51.47美元。