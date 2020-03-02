國際財經

新型冠狀病毒疫情持續擴散，市場憧憬各國央行推出救市政策，美股周一反覆上升，道指踏入中段反彈逾400點，三大指數的升幅都超過1%，蘋果股價飆升逾4%。

截至本港時間晚上約11時56分，道指報25822點，升412點或1.62%，盤中高位暫見25858點；道指高開181點後表現反覆，早段曾輕微倒跌17點，盤中低見25391點。標普500指數目前報2995點，反覆升41點或1.41%。納指最新報8682點，反覆升114點或1.34%。蘋果股價抽高4.55%，沃爾瑪更急漲5.42%，暫時為表現最強的道指成分股，默克(Merck)都攀升4.56%。

疫情在多國蔓延，意大利單日再多566人染病，確診個案達到1694宗；南韓單日增加599宗確診病例，累計個案增至4335宗，累計死亡人數增至26人；伊朗累計病例增至1501宗，66人不治。

不過，高盛和美國經濟學家認為，如果新型冠狀病毒繼續困擾金融市場，聯儲局決策層可能會實施緊急減息。

高盛料儲局緊急減息半厘

高盛的經濟學家預料，聯儲局主席鮑威爾將於本月的政策會議上或之前，把基準利率降低50個基點。美國銀行的經濟學家則認為，聯儲局可能會在原定會議之前「緊急減息」。

歐洲央行副行長金多斯(Luis de Guindos)表示，央行準備在必要時調整所有工具，應對全球新型冠狀病毒疫情可能擾亂經濟增長。

他稱，歐央行會保持警惕，並將密切關注所有新公布的數據；無論如何，管委會隨時準備適當調整所有工具，以確保通脹持續接近其目標。

10年期美債息續創新低

市場避險意識仍未減退，資金持續流入美國國庫券市場，推高債券價格令孳息率相應回落，10年期美債息現時報1.089厘，回落6.7個基點，早段低見1.031厘，再創歷史新低。

美元受壓，歐羅抽升0.93%，報1.1130美元；美滙指數下滑0.57%，報97.58。金價經過早前一輪急瀉後，周一顯著反彈，紐約期金現時回升30.4美元或1.94%，每盎斯報1597.1美元。

交易商憧憬石油出口國組織與盟友(合稱OPEC+)，本周稍後或達成額外減產共識，刺激油價反彈，紐約期油彈升2.82%，每桶報46.02美元，稍早時曾高見46.71美元；倫敦布蘭特期油都進賬2.19%，報50.76美元。