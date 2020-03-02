國際財經

歐洲股市早段彈逾1%，因新型冠狀病毒肺炎疫情雖繼續全球擴散，但中國新冠病毒新病例大減，且市場憧憬聯儲局本月減息以助緩解疫情衝擊，惟仍關注疫情發展，以及美國「超級星期二」選戰情況，抑制大市反彈力度。

截至本港時間下午4時29分，英國富時100指數報6769點，漲188點或2.87%；德國DAX指數報12097點，漲207點或1.74%；法國CAC 40指數報5418點，漲108點或2.04%；意大利富時MIB指數報22326點，漲342點或1.56%。

道指期貨暫報25900點，升536點。

剛過去的周末，全球的疫情持續惡化，多個國家的確診人數不斷增加，累計確診人數超過8.5萬人，死亡人數突破3000人。美國錄得第一宗患者死亡個案。歐洲的蘇格蘭、愛爾蘭、盧森堡及捷克，中東卡塔爾及南美洲的厄瓜多爾，以及東南亞的印尼，均先後出現當地首宗確診病例。

其中，疫情嚴重的意大利，單日再多566人染病，確診個案達到1694宗；再多5人死亡，累計34人不治。德國周日的累積確診數字接近倍增，達到129宗；法國新增30宗確診病例，累計130人染病，兩人死亡；英國確診宗數增加至35宗，當地出現第二宗未能確定感染來源的病例。

至於中國昨日新型冠狀病毒肺炎增確診病例202宗，數字是40日內最低，其中湖北新增196宗，累計全國確診病例突破8萬宗，現有疑似病例715宗。世界衞生組織(WHO)總幹事譚德塞警告，歐盟其他成員國可能出現類似意大利的快速爆發，情況或令人感到震驚。

新型冠狀病毒陰霾籠罩下，華爾街投資者擔心疫情或導致全球經濟衰退。美國總統特朗普希望，聯儲局可以很快參與應對新冠肺炎疫情衝擊經濟的行動。副總統彭斯亦認為，美國經濟基本因素很好，經濟數據也呈現良好，相信金融市場對疫情的反應過敏，預期美股將出現反彈，強調華府將竭力控制疫情，有信心美國已準備好面對疫情。白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)認為，疫情對美國經濟的衝擊有限，長線投資者現時不妨考慮趁股市急跌入市。

美國聯儲局主席鮑威爾稱，疫情為經濟帶來的風險上升，局方承諾在適當時候會採取行動作為回應；聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德(James Bullard)亦表示，如果新冠肺炎疫情發展到普通流感的規模，聯儲局可能須要減息。

另外，市場正密切注視民主黨美國總統初選提名戰「超級星期二」，屆時14個州的民主黨黨員將就總統提名人投票。市場關注立場偏左、現時民望領先的參議員桑德斯(Bernie Sanders)會否擴大優勢。分析普遍相信，一旦結果確認桑德斯或另一名參議員沃倫(Elizabeth Warren)成為民主黨總統提名人，本周股市可能出現調整，因為他們的政綱不利商界，立場與特朗普完全相反。

油價在上周五大跌後，今日反彈，因市場對石油出口國組織(OPEC)加大減產力度以及央行刺激政策的期望，抵消疫情打擊需求的擔憂。紐約原油期貨扭轉上日挫逾5%的頹勢，現時每桶報46.58美元，漲1.82美元或4.07%；倫敦布蘭特期油亦在上日跌逾3%後，最新報51.88美元，漲2.21美元或4.45%。