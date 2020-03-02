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今日 12:03 國際財經

美限向華售技術高級會議傳推遲至下周

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美國特朗普政府據報已將討論限制向中國和華為出售技術的會議，推遲至下周三(11日)。

路透引述消息人士透露，這個內閣級別的會議原定於上周五(2月28日)召開。會議目前敲定在3月舉行，商務部長羅斯、國防部長埃斯珀、國務卿蓬佩奧和財長努欽等預計將參加會議。

據悉，會議的議程包括，想辦法擴大美國的權限，以阻止更多採用美國技術的外國產品輸送至華為。

消息指出，此前華府各部門的副手開會討論了議程，但並未就如何處理與中國、華為的電訊設備和商用飛機零部件有關的各種提案提供任何建議。

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