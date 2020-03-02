國際財經

高盛經濟師預期，因應新冠肺炎疫情嚴峻，聯儲局無可避免地會跟隨其他央行，實施減息措施，以挽救經濟，而且今年減息幅度將達1個百分點。

以Jan Hatzius為首的高盛經濟師團隊上周五發表報告，預期聯儲局在年底前將減0.75厘，而該團隊周日發表另一份報告，更提升有關減息預測至1厘，單是3月便會減息半厘。有關預測與市場現時普遍預期吻合。

報告指，高盛通過訪問各業界而制訂的分析經濟整體表現特定指數，2月的數值下降7.4點至47，意味經濟進入收縮，而銷售與訂單指數收縮，產出與原材料價格指數，以及工資及出口數值則顯著下滑。部分受訪者更表明，疫情打擊供應鏈是重大負面因素，令到經濟很大可能呈現放緩，有關證據最快下周浮現，否則也可能在數周內浮現。

Hatzius認為，雖然聯儲局主席鮑威上周五的言論沒有明示即時減息，但他表明全球央行將密切注視局勢，因此各國央行之間趨向共同減息的可能性相當高，以便強化相關刺激作用。

因此，高盛同時預期，加拿大央行今年將減息1厘，英國、澳洲、紐西蘭、挪威、印度與南韓則減息半厘；歐洲央行與瑞士央行減息0.1厘。

Hatzius表示，雖然在低利率環境下，央行再減息的刺激作用有限，但在通脹溫和情況下，央行齊齊減息，對整體經濟有心理支持作用。