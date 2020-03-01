國際財經

美國股市上周顯著下滑，三大指數的表現為金融海嘯以來最差。展望本周市場焦點，中國上周六公布的經濟數據，反映新冠肺炎疫情對經濟的衝擊非常嚴重，消息或衝擊美國股市。聯儲局官員本周的言論，以及周五公布的美國上月就業數據，也成為市場關注重點。另外，美國民主黨總統初選結果本周揭盅，也是投資者關注焦點。

中國上周六公布製造業及服務業採購經理指數(PMI)，反映工廠活動錄得2月以來最大收縮幅度，較2008年金融海嘯時期情況更壞，數據可能令市場對經濟的疑慮升溫，美國股市或面對另一波打擊。

另外，南韓周日公布的2月出口數據，終止連跌14個月走勢，暫時紓緩市場憂慮。不過，美國將於未來數天公布的數據，或顯示疫情對經濟構成打擊。紐約Tanaka Capital投資總監Graham Tanaka表示，疫情衝擊多大現時仍然言之尚早，可以肯定的是，疫情仍未見到曙光。

供應管理協會(ISM)與Markit周一將公布美國製造業活動指數，有助投資者對疫情作出初步評估。另外，美國周五將公布2月非農業職位增長數據，可以揭示就業市場是否依然強勁，能承受疫情的衝擊壓力。市場預期，2月非農業職位增長17.5萬個，低於1月的22.5萬個。

聯儲局多名官員本周將先後發言，包括克利夫蘭聯儲銀行總裁梅斯特(Loretta Mester)、聖路易聯儲銀行總裁布拉德(James Bullard)、達拉斯聯儲銀行總裁卡普蘭(Robert Kaplan)、紐約聯儲銀行總裁威廉斯(John Williams)、明尼亞波利斯聯儲銀行總裁卡什卡里(Neel Kashkari)。市場憧憬聯儲局將減息救市，他們的言論可能揭示局方對利率政策的轉變。

市場正密切注視民主黨美國總統初選提名戰「超級星期二」。周二，14個州的民主黨黨員將就總統提名人投票。市場關注立場偏左、現時民望領先的參議員桑德斯(Bernie Sanders)會否擴大優勢。

另一個焦點是加拿大央行周三舉行的議息會議，行長波洛茲(Stephen Poloz)任內將最後一次主持議息會議。全球金融市場在疫情陰影下出現顯著波動，市場揣測或有央行率先減息應對經濟下行。加拿大央行一向以反應快捷聞名，其議息會議因此備受外界注目。

另外，石油出口國組織與盟友(合稱OPEC+)周四與周五將召開會議，市場關注OPEC+會否因為油價近期急挫，而決定加大減產力度。

OANDA高級分析員Edward Moya相信，OPEC+需要大幅減產，才可紓緩油價急挫的勢頭。