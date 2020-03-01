國際財經

美國股市上周顯著下滑，展望本周，市場繼續聚焦於新冠肺炎疫情消息。同時，美國製造業數據以及聯儲局將會公布的「褐皮書」，都可能反映疫情對美國經濟的影響，值得投資者留意。另外，美國藍籌陸續公布的業績，或反映疫情對本季營運的影響。

回顧美股上周表現，由於投資者憂慮疫情或對全球經濟造成顯著打擊，道瓊斯指數、標準普爾500指數及納斯特指數，均錄得2008年以來最大單周跌幅。

市場揣測美國股市本周能否短暫見底回升。交易商普遍認為，現時判斷疫情對經濟可能構成的打擊程度仍然言之尚早，股市觸底反彈情況須端視疫情變化。

美國銀行美國經濟分析主管Michelle Meyer表示，美國供應管理協會(ISM)周一公布2月製造業指數，聯儲局周三公布反映地區經濟表現的褐皮書，屆時可能為最新經濟狀況提供啟示，對股市也有相當的重要性。

美銀預期，ISM製造業指數將回落至50水平，低於前一月的50.9。

Leuthold投資總監Jim Paulsen也認為，數據有助反映商界對經濟前景的看法。踏入本周，將有更多藍籌發表季績，業績或反映經營受疫情影響的程度，消息或對股市帶來衝擊。較早時，蘋果、微軟、Nike與聯合航空公布的業績表現，都受到疫情不同程度影響。

此外，證券界對標指的預測也可能作出調整。上周，巴克萊將標指目標水平由3300點，下調至3000點。

不過Paulsen認為，美股上周尾段跌勢相當急，本周可能觸底回升。