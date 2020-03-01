國際財經

投資者憂慮新冠肺炎疫情擴散並衝擊全球經濟，美股上周錄得2008年金融海嘯以來表現最差的一周。展望本周，有分析相信，美國民主黨總統初選選情，可能對股市構成另一個威脅。

民主黨總統初選本周進入關鍵時刻，被稱為「超級星期二」的選戰將開打。周二當天，13個州份的民主黨黨員，將選出心目中的總統提名人。勝出「超級星期二」選戰的角逐者，很可能成為民主黨總統提名人，在11月大選時挑戰現任總統特朗普。立場極左的獨立參議員桑德斯(Bernie Sanders)，在民主黨總統初選暫時領先。

本月較早時，德銀進行的投資者調查顯示，95%受訪者認為特朗普能成功連任。不過，路透最新民調顯示，美國國民相信，民主黨總統提名人將可以擊敗特朗普。兩項調查結果存在很大分歧。

Federated Investors首席市場策略師Phil Orlando表示，投資者最擔心的是桑德斯或另一名參議員沃倫(Elizabeth Warren)當選美國總統，因為他們的政綱不利商界，立場與特朗普完全相反。

Orlando相信，一旦「超級星期二」選戰結果確認桑德斯或沃倫其中一人成為民主黨總統提名人，則本周股市可能出現調整。標普500指數已連跌8個交易天，除了受到疫情衝擊外，桑德斯支持度上升也是影響因素。

紐約Fred Alger Management基金經理Teresa McRoberts也認同，桑德斯如果在「超級星期二」勝出，而且勢不可擋，股市勢必出現調整。

不過，達拉斯Hodges Capital Management基金經理Gary Bradshaw相信，總統選舉暫時不會對股市構成重大影響，投資者確信特朗普可以勝出，市場焦點主要集中在疫情方面。

U.S. Bank Wealth Management高級投資總監Bill Northey也認為，待民主黨選出總統提名人後，選情對美國股市的影響才可能浮出水面，相信屆時市況波動較大。